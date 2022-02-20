Исследование: малый бизнес вручает подарки и премии к 23 февраля и 8 Марта чаще, чем крупные компании

Представители сферы малого бизнеса получают премии и подарки к 23 февраля и 8 Марта чаще, чем крупные компании. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, премии ко Дню защитника Отечества выплачивают 14% компаний, а по случаю Международного женского дня — 17%.

Фото: realnoevremya.ru

Премию к 23 февраля чаще выплачивают в Новосибирске — такие выплаты начисляются в 14% организаций. А вероятность получить премию к 8 Марта выше в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде (по 16%).

Недавно казанские мужчины рассказали, что хотели бы получить в качестве подарка на 23 февраля. 20% назвали гаджеты, 21% — средства для ухода, 33% — часы и 12% — алкоголь.

Диана Жиленкова