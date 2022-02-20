За сутки украинские силовики почти 50 раз обстреляли территорию ЛНР

Вооруженные силы Украины за последние сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР) 49 раз. Об этом рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстреляны такие населенные пункты, как Логвиново, Голубовское, Желобок, Нижнее Лозовое, Шишково, Малая Вергунка и др. Использовались минометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

В пятницу вечером началась эвакуация граждан ЛНР, а также жителей Донецкой народной республики (ДНР) в Россию. Пункты временного размещения в Ростовской области приняли более 4 тысяч беженцев. Их обеспечили горячим питанием и медицинской помощью.

Также вчера стало известно, что жителей ДНР и ЛНР могут принять еще ряд российских регионов, в том числе и Татарстан.

Диана Жиленкова