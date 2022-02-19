Natus Vincere выиграли у FURIA и сыграют в финале верхней сетки IEM Katowice 2022

Команда из СНГ-региона NAVI по CS.GO выиграла у бразильской FURIA Esports (2:0) в матче верхней сетки группы B на IEM Katowice 2022.

Таким образом команда Кирилла Boombl4 Михайлова вышла финал группы победителей (виннеров), где поборется за место в плей-офф чемпионата c победителем пары Fnatik/FaZe Clan. Начало противостояния запланировано на завтра, 20 февраля, 21:30 по московскому времени. FURIA упала в нижнюю сетку, где сыграет с G2 Esports в матче на вылет из турнира.

Престижный мейджор IEM Katowice 2022 проходит с 15 по 27 февраля в польском городе Катовице. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $1 миллион.