Песков: в России стартовали учения сил стратегического сдерживания под руководством Путина

Президент России Владимир Путин дал старт плановым учениям сил стратегического сдерживания, в ходе которых будет произведен пуск баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

За пусками ракет также наблюдает коллега Путина — президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «РИА Новости».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в учениях задействуют в том числе Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Черноморский флоты.

Как пояснили в ведомстве, учения организованы для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению необходимых задач.

Диана Жиленкова