Депутат Казгордумы проверил антитеррористическую подготовку школ и детсадов — его туда не пустили

Фото: Максим Платонов

Депутат Казанской городской думы Марат Ганиев решил на личном опыте проверить антитеррористическую подготовку учебных заведений. Об этом он поделился в своем Instagram.

По словам депутата, он попытался попасть на территорию детских садов и школ, однако сделать это не удалось. Максимум, куда Ганиева смогли пропустить, — это зона ожидания родителей.

Депутат отметил, что в учебных заведениях работают лицензированные специалисты ЧОП. Пост-блок охраны оборудован видеонаблюдением и тревожной кнопкой вызова. Все работает исправно.

Недавно по казанским школам прошло несколько волн «минирований» — в учебные заведения поступали сообщения об угрозах. Все из них оказались ложными. В мэрии города родителей школьников призвали не паниковать. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова