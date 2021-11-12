В Казани на ремонт фонтанов выделят почти 6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани объявил тендер на ремонт городских фонтанов. Начальная цена договора — 5,9 млн рублей. Источником финансирования выступает муниципальный бюджет.

Работы по ремонту и замене фонтанного оборудования включают в себя ремонт насосов и электродвигателей в парке «Крылья Советов», приобретение и монтаж насосов на фонтане в парке «Тысячелетие», приобретение и замена светодиодных модулей светильников фонтанов в протоке Булак и др.

Фото: Анна Сейтумерова

Заявки на участие можно подать 18 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 22 ноября.

В начале месяца все казанские фонтаны закрыли на зиму. Всего летом в городе работало 24 фонтана.

Диана Жиленкова