В Казани на ремонт фонтанов выделят почти 6 млн рублей
Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани объявил тендер на ремонт городских фонтанов. Начальная цена договора — 5,9 млн рублей. Источником финансирования выступает муниципальный бюджет.
Работы по ремонту и замене фонтанного оборудования включают в себя ремонт насосов и электродвигателей в парке «Крылья Советов», приобретение и монтаж насосов на фонтане в парке «Тысячелетие», приобретение и замена светодиодных модулей светильников фонтанов в протоке Булак и др.
Заявки на участие можно подать 18 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 22 ноября.
В начале месяца все казанские фонтаны закрыли на зиму. Всего летом в городе работало 24 фонтана.
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