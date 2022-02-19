Virtus.pro вышла в плей-офф IEM Katowice 2022

Российская команда по CS:GO Virtus.pro обыграла Ninjas in Pyjamas в последнем матче группы А на IEM Katowice 2022. Матч завершился со счетом 2:1 (16:9 на Overpass, 12:16 на Vertigo, 16:8 на Ancient). Таким образом «медведи» получили слот в плей-офф турнира.

В следующем раунде группы VP сразится с датской командой Heroic. Коллективы поборются за место в полуфинале турнира.

Ранее в полуфинал пробилась другая команда из СНГ-региона. Natus Vincere выиграла у финской команды ENCE (2:1) в матче группы B и прошла в полуфинал группы лучших (виннеров), где сразятся с бразильской организацией FURIA Esports.



Мейджор IEM Katowice 2022 проходит с 15 по 27 февраля в польском городе Катовице. Команды разыгрывают призовой фонд в миллион долларов.