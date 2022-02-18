NAVI выиграли у ENCE и в полуфинале группы B встретятся с FURIA на IEM Katowice 2022

Украинская организация Natus Vincere выиграли у финской команды ENCE (2:1) в матче группы B на польском престижном турнире по CS:GO, IEM Katowice 2022 .

NAVI прошла в полуфинал группы лучших (виннеров), где сразятся с бразильской организацией FURIA Esports в полуфинальном матче группы B. Победитель сыграет в финале группы. Начало противостояния запланировано на завтра 19 февраля, 18:00 по московскому времени.

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IEM Katowice 2022 проходит с 15 по 27 февраля в польской Катовице. Организации разыгрывают призовой фонд в размере $1 млн.