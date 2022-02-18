Суд заменил условное наказание брату Алексея Навального реальным

По требованию ФСИН России Люблинский суд Москвы заменил условное наказание брату Алексея Навального Олегу реальным сроком в колонии строгого режима. Об этом сообщает «РИА Новости».

В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году условного заключения по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Согласно приговору, он призывал людей прийти на несогласованную акцию 23 января прошлого года, что создало угрозу массового заболевания.

Суд объяснил решение назначить колонию строгого режима тем, что в действиях Навального установлен рецидив. В 2014 году вместе с братом Алексеем он был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у «Ив Роше».

Также сообщается, что в сентябре Олег покинул Россию, улетев на Кипр. Данных о его возвращении у ФСИН нет.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что против оппозиционного политика Алексея Навального в Лефортовский суд Москвы поступило новое уголовное дело. Известно, что Навального обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

По версии следствия, политик похитил средства, пожертвованные запрещенной в России экстремистской организации-иноагенту «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК)*, и потратил их на личные нужды. Второй эпизод, вменяемый Навальному, — оскорбление судьи Веры Акимовой, которая вынесла ему приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

Максим Кокунин