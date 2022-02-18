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Фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову наградили медалями Олимпийских игр

15:10, 18.02.2022 2
Фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову наградили медалями Олимпийских игр
Фото: olympic.ru

В Пекине прошла церемония награждения фигуристок, выступающих в одиночном катании. Российские спортсменки Анна Щербакова и Александра Трусова получили свои медали.

Анне Щербаковой вручили золотую медаль, а Александре Трусовой — серебряную. Бронзовую медаль получила японская фигуристка Каори Сакамото.

Щербакова на Олимпиаде исполнила четверной флип — тройной тулуп, четверной флип, двойной аксель, двойной аксель, тройной лутц — тройной риттбергер, тройной флип — ойлер — двойной сальхов, тройной лутц.

Трусова стала первой фигуристкой, которой удалось выполнить пять четверных прыжков — четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп (степ-аут), двойной аксель — тройной тулуп (тройка), четверной лутц — тройной тулуп, четверной лутц, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.

Третья российская фигуристка, 15-летняя уроженка Казани Камила Валиева, исполнила свою программу с ошибками. Она стала лишь четвертой.

Дарья Акимова
СпортФигурное катание

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комментарии

  • Анонимно 15:22
    Бедняжка Камила
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  • Анонимно 15:22
    Олимпийский спорт всегда был жестоким
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