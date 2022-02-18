У 62% казанцев увеличились ежемесячные расходы за последние полгода

Фото: Максим Платонов

За прошедшие шесть месяцев у 62% жителей Казани прибавились ежемесячные расходы в связи с ростом цен. Таковы данные совместного исследования портала «Авито Работа» и сервиса part-time исполнителей GigAnt.

Увеличение трат заметили 65% мужчин и молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет, а также 61% женщин. Лишь 29% казанцев считают, что в их расходах ничего не изменилось. У 75% траты возросли до 10 тысяч рублей, у 17% — до 15 тысяч рублей, у 2% — до 30 тысяч рублей. При этом у 9% расходы сократились.

99% казанцев заметили общий рост цен в стране. 98% обратили внимание на возрастание стоимости продуктов, 82% — лекарств и медицинских услуг, 81% — жилищно-коммунальных платежей, 71% — транспорта. 69% также отметили рост цен на недвижимость.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому исследованию, больше половины казанцев недовольны своей работой. 45% опрошенных жалуются на маленькую зарплату, а 23% не устраивает руководство. И почти все хотят перейти работать в IT-отрасль.

Дарья Акимова