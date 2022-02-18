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В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

02:26, 18.02.2022
В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года
Фото: realnoevremya.ru

Законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года готовится ко внесению его в Госдуму, сообщил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

Депутат считает, что алкоголь и табак негативно влияют на рост населения страны, а инициатива сможет поспособствовать решению проблемы демографического кризиса.

Штрафы за нарушение запрета на продажу алкоголя останутся те же, что действуют в настоящее время.

За 2021 год жители России выпили больше 1,5 млрд литров, или 2,23 млрд бутылок крепкого алкоголя. Согласно предоставленным данным, россияне предпочитают выпивать дома. 98% продаж приходится на розничную торговлю. В заведениях общепита в 2021 году было продано только около 45—65 млн литров крепких алкогольных напитков.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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