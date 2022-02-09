Исследование: за 2021 год россияне выпили более 1,5 млрд литров крепкого алкоголя

За 2021 год жители России выпили больше 1,5 млрд литров, или 2,23 млрд бутылок крепкого алкоголя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ о нелегальном обороте крепких алкогольных напитков.

Согласно предоставленным данным, россияне предпочитают выпивать дома. 98% продаж приходится на розничную торговлю. В заведениях общепита в 2021 году было продано только около 45—65 млн литров крепких алкогольных напитков.

Кроме того, последние годы конечные продажи крепкого алкоголя в розничной торговле и общепите остаются гораздо выше легального предложения этой продукции. Это означает, что на рынке присутствует значительный сектор нелегального оборота. По оценкам НИУ ВШЭ, в прошлом году объем нелегального оборота крепкого алкоголя составил 611 миллионов штук в год. В целом в стране было продано более 2 млрд бутылок.

В связи с этим авторы исследования считают, что в России целесообразно введение обязательной маркировки такого алкоголя. При сокращении нелегального оборота на 70% общая прибыль добросовестных участников рынка выросла бы на 17—18 млрд рублей в год.

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В декабре руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что в России с 1 января 2022 года может возникнуть дефицит алкоголя из-за вступления в силу новых стандартов продажи этих напитков. С нового года производители будут обязаны наклеивать на бутылки с алкоголем контрэтикетки с указанием новой информации. По мнению Шапкина, это может привести к удорожанию спиртного и его дефициту.



Дарья Акимова