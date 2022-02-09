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Исследование: за 2021 год россияне выпили более 1,5 млрд литров крепкого алкоголя

09:48, 09.02.2022
Исследование: за 2021 год россияне выпили более 1,5 млрд литров крепкого алкоголя
Фото: realnoevremya.ru

За 2021 год жители России выпили больше 1,5 млрд литров, или 2,23 млрд бутылок крепкого алкоголя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ о нелегальном обороте крепких алкогольных напитков.

Согласно предоставленным данным, россияне предпочитают выпивать дома. 98% продаж приходится на розничную торговлю. В заведениях общепита в 2021 году было продано только около 45—65 млн литров крепких алкогольных напитков.

Кроме того, последние годы конечные продажи крепкого алкоголя в розничной торговле и общепите остаются гораздо выше легального предложения этой продукции. Это означает, что на рынке присутствует значительный сектор нелегального оборота. По оценкам НИУ ВШЭ, в прошлом году объем нелегального оборота крепкого алкоголя составил 611 миллионов штук в год. В целом в стране было продано более 2 млрд бутылок.

В связи с этим авторы исследования считают, что в России целесообразно введение обязательной маркировки такого алкоголя. При сокращении нелегального оборота на 70% общая прибыль добросовестных участников рынка выросла бы на 17—18 млрд рублей в год.

Фото: pxhere.com

В декабре руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что в России с 1 января 2022 года может возникнуть дефицит алкоголя из-за вступления в силу новых стандартов продажи этих напитков. С нового года производители будут обязаны наклеивать на бутылки с алкоголем контрэтикетки с указанием новой информации. По мнению Шапкина, это может привести к удорожанию спиртного и его дефициту.

Дарья Акимова
Общество

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