Захарова прокомментировала отъезд заместителя посла США в России Гормана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку из страны заместителя главы Посольства США в России Барта Гормана.



По ее словам, отъезд диплотмата — ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского Посольства в Вашингтоне.

«Именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа — до 30 января и 30 июня текущего года. Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем «замораживания» высылок на взаимной основе были отвергнуты», — заявила Захарова.

Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана в четверг. По словам пресс-секретаря дипмиссии Джейсона Ребхольца, Горман являлся вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в России после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства. У него была действующая виза, и он пробыл в России меньше трех лет. В Вашингтоне назвали его высылку эскалационным шагом и заявили, что рассмотрят возможность ответных мер.

Фото: wikipedia.org

В декабре Захарова заявляла, что до 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, находящиеся в Москве более трех лет. Тогда она тоже отмечала, что это решение — не выбор России.

Маргарита Головатенко