Заместитель посла США Горман выслан из России

Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское посольство.

По словам пресс-секретаря дипмиссии Джейсона Ребхольца, Горман являлся вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в России после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства. У него была действующая виза, и он пробыл в России меньше трех лет.

В Вашингтоне назвали его высылку эскалационным шагом и заявили, что рассмотрят возможность ответных мер. Также сегодня МИД России посетил посол США Джон Салливан. Он пробыл там около 15 минут, затем уехал из здания.

Фото: wikipedia.org

В декабре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что до 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, находящиеся в Москве более трех лет. Она отметила, что это решение не выбор России. По ее словам, подобную игру навязали американские партнеры.

Дарья Акимова