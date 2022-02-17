На сайте МИД РФ наблюдаются сбои

На сайте МИД России наблюдаются сбои. При попытке входа на сайт страница не прогружается и выдает ошибку.

Это может быть связано с ожиданием на сайте ответов Москвы США и НАТО по проекту договора о гарантиях безопасности.

Министерство иностранных дел России опубликовало документ со своей реакцией на полученный от США ответ по проекту договора между РФ и Штатами о гарантиях безопасности. Его передали приглашенному в ведомство американскому послу Джону Салливану. Российская сторона указала, что Штаты проигнорировали предложения России и выбрали для себя лишь «удобные» положения в проекте и к тому же «перекрутили» в сторону создания преимуществ для себя и своих союзников.

Президент США Джо Байден заверил, что Штаты готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией. Что касается гарантий безопасности, которые Россия, США и НАТО обсуждают уже больше месяца, то Байден отметил «безостановочную дипломатию» и предложил дать ей шансы. Американский лидер считает, что нужно продолжать работу в этом направлении.

Фото: pxhere.com

Байден все же не исключает, что Россия может напасть на Украину — американский лидер заявил, что США не удостоверились в отводе вооруженных сил РФ от украинской границы. Он предупредил, что в случае нападения американская сторона готова решительно ответить на этот шаг.

Маргарита Головатенко