Стоимость российской нефти Urals приблизилась к $100 за баррель впервые с 2014 года

16 февраля впервые с осени 2014 года стоимость российской экспортной нефти Urals приблизилась к стоимости $100 за баррель. Об этом сообщает РБК со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

Цена Urals поднялась на $3,2 и составила до $99,14 за баррель. Это максимальный показатель с 4 сентября 2014 года. Тогда сырье стоило $99,81 за баррель. По данным агентства, котировки нефти возрастают из-за высокой геополитической напряженности в мире и опасений недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса.



В российском федеральном бюджете базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от того, находится ли стоимость Urals выше или ниже базовой цены, Минфин России в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.

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20 января 2022 года стоимость сорта Urals на торгах в Европе впервые с 2 октября 2014 года превысила $90 за баррель. Тогда же российская нефть три дня подряд стоила дороже, чем эталонный сорт нефти Brent.



Дарья Акимова