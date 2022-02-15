В Бугульминском районе в продуктовой передаче для подозреваемого полицейские нашли наркотик

Фото: Максим Платонов

Бугульминские полицейские пресекли попытку передачи наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Так, правоохранители осуществляли досмотр продуктовой передачи для одного из подозреваемых. В результате они нашли фольгированный сверток с растительным веществом внутри. Задержанная объяснила, что обнаруженное вещество является наркотиком, приобретенным через интернет.

Фото: Максим Платонов

Установлено, что найденное наркотическое вещество — это гашиш весом 0,59 грамма. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Несколько дней назад сообщалось, что в Казани у 22-летнего гражданина Узбекистана изъяли 56 свертков с наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Свою вину молодой человек признал.

Диана Жиленкова