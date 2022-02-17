Минтруд России разработал концепцию новой редакции закона о занятости населения

Минтруд России планирует подготовить новую редакцию закона «О занятости населения». Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Планируется, что закон будет соответствовать современным условиям рынка труда. В частности, Минтруд планирует дать определение теневой занятости, обозначить ее последствия и законодательно закрепить полномочия органов власти в сфере обеления рынка труда.

Кроме того, предложено сделать индивидуальный план поиска работы основным во взаимодействии служб занятости с гражданами. Он будет составляться при постановке россиянина на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. В случае его невыполнения можно потерять пособие.

Для самозанятых россиян закрепят нормы по времени работы и отдыха и оплате услуг. Также будет урегулирована проблема доступа к социальным гарантиям, таким как пенсионные права и различные пособия.

Фото: realnoevremya.ru

В конце января стало известно, что Минтруд РФ предложил создать Социальный фонд России на основе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Так, работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.



Дарья Акимова