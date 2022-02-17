В Альметьевске прокуратура начала проверку после отравления четырех человек угарным газом

Фото: прокуратура РТ

Альметьевская городская прокуратура организовала проверку информации об отравлении угарным газом четверых человек, среди которых трое маленьких детей. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел вчера вечером в квартире одного из жилых домов. Отравились мальчики 2012, 2014 и 2017 годов рождения, а также их мать 1978 года рождения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Фото: Максим Платонов

По предварительной информации, отравление могло произойти во время купания детей в ванной из-за неисправной вытяжки. Надзорное ведомство намерено выяснить обстоятельства и причины случившегося.

В том числе будет проверено исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сегодня утром сообщалось, что пострадавшим диагностировали отравление угарным газом легкой степени тяжести. Их направили на амбулаторное лечение и отпустили домой.

Всего с начала года в Татарстане произошло 10 случаев отравления угарным газом. Погибли два человека, еще 23 пострадали, в том числе девять детей.

Диана Жиленкова