В Альметьевске четыре человека отравились угарным газом

Фото: Максим Платонов

В Альметьевске в квартире одного из жилых домов четыре человека отравились угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



В числе пострадавших трое детей — мальчики 2012, 2014 и 2017 годов рождения. Также отравилась их мать 1978 года рождения. Мальчиков осмотрели в детской городской больнице, маму — в Альметьевской ЦРБ. Им диагностировали отравление угарным газом легкой степени тяжести.

Фото: Максим Платонов

Пострадавших направили на амбулаторное лечение и отпустили домой. Причина инцидента выясняется.



С начала этого года в республике зарегистрировали 10 случаев отравления угарным газом. Погибли два человека, еще 23 пострадали. Среди пострадавших — девять детей.

В прошлом месяце в Казани три человека отравились угарным газом. Среди них было двое маленьких детей: девочки 2017 и 2021 годов рождения. Также пострадал мужчина 1985 года рождения. Ему диагностировали отравление средней степени тяжести, детям — отравление легкой степени тяжести.



Диана Жиленкова