За сутки в Казани произошло более 190 ДТП

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 191 ДТП. Среди них одно столкновение, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувшую среду в городе задержали пять водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также у двух человек не было водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили шесть горожан.

Фото: Максим Платонов

Недавно под Казанью на трассе М-7 произошло ДТП с фурой. В результате инцидента машина развернулась поперек дороги, из-за чего перекрылось движение и образовались пробки.

Диана Жиленкова