За сутки в Казани произошло более 190 ДТП
За последние сутки в столице Татарстана произошло 191 ДТП. Среди них одно столкновение, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.
В минувшую среду в городе задержали пять водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также у двух человек не было водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили шесть горожан.
Недавно под Казанью на трассе М-7 произошло ДТП с фурой. В результате инцидента машина развернулась поперек дороги, из-за чего перекрылось движение и образовались пробки.
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