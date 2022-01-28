В селе Бурды планируют открыть филиал Камского автомеханического техникума

Фото: Дмитрий Резнов

Генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев пообещал оказать содействие в открытии филиала Камского автомеханического техникума в татарстанском селе Бурды. Незадолго до этого такую инициативу озвучил глава Тукаевского района Фаил Камаев.



По его словам, в районе, а также в Набережных Челнах, наблюдается нехватка кадров. К примеру, КАМАЗу требуется более четырех тысяч работников.

Фото: Дмитрий Резнов

Глава района предложил открыть филиал автомеханического техникума в местной школе, рассчитанной на 460 мест. Однако в учебном заведении учатся только 56 школьников. Также рядом со школой находятся различные здания и постройки, которые можно использовать.

— Камский автомеханический техникум разработал вместе с нами концепцию по подготовке кадров и открытию филиала учебного центра. Мы уже направили письмо в Минземимущество, чтобы они приняли это имущество, — передают слова Камаева chelny-biz.ru.

В октябре в Минпросвещения РФ предложили ограничить прием в колледжи и техникумы по 43 направлениям. В их число вошли рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар и др. Как объяснили в ведомства, эти профессии потеряли свою актуальность.

Диана Жиленкова