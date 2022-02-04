В Челнах скончался известный архитектор Наиль Шагиев

В Набережных Челнах в возрасте 69 лет скончался глава ПУ «Энергогражданпроект» Наиль Шагиев. Об этом сообщает сhelny-biz.ru.

Он был ведущим архитектором челнинского отделения «Татаргражданпроекта», главным архитектором Завода ячеистых бетонов, руководителем проектно-конструкторского управления ПСО «Челныгорстрой». Затем руководил проектным кооперативом «Афарин», совмещал должности гендиректора ОАО «Стройпроект» и директора ООО «Проектно-конструкторское управление». В последние годы он руководил ООО ПУ «Энергогражданпроект», созданным в 2007 году.

1 февраля стало известно, что в Москве после продолжительной болезни ушел из жизни бывший прокурор Лениногорска и Менделеевского района генерал-лейтенант юстиции Владимир Иванович Коростелев. Он принимал активное участие во встречах Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана со дня его основания.

Максим Кокунин