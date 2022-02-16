Вирусолог Альтштейн: переболевшие «омикроном» не защищены от других штаммов COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим, однако вырабатывающиеся к нему антитела не могут полностью нейтрализовать другие варианты инфекции. Такое мнение высказал вирусолог, профессор Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Тем не менее организм защищают не только антитела. Например, существует клеточный иммунитет. Поэтому если человек переболел «омикроном», то нельзя считать, что у него полностью отсутствует иммунитет к другим штаммам коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперт отметил, что в результате более тяжелого заболевания вырабатывается больше антител. А «омикрон» приводит к более легкому течению COVID-19, чем другие штаммы. Чтобы получить полноценную защиту от других вариантов инфекции, переболевшему «омикроном» следует вакцинироваться, передает радио Sputnik.

Недавно сообщалось, что в Роспотребнадзоре разработали технологию, позволяющую выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях. В будущем разработка может послужить основой для создания тест-систем, позволяющих диагностировать инфекцию прямо у постели пациента.



Диана Жиленкова