Фестиваль NUR объявил опен-колл для диджитал-художников

В Казани на нескольких площадках с 25 марта по 3 апреля состоится весенняя сессия международного фестиваля медиаискусства NUR, на которую открылся прием заявок от диджитал-художников.



Готовые работы можно подать в заявке до 1 марта включительно. Лучшие из них выберут для участия в выставке диджитал-арта NUR COLORS в выставочном павильоне площадью 3000 кв. м.

Впервые фестиваль NUR состоялся в сентябре 2021 в Казани на 14 площадках и объединил более 100 участников из разных стран мира. Организатором выступает концепт-студия Formate.

Требования к работам и форма для подачи заявки доступны по ссылке.

Маргарита Головатенко