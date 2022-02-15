В Татарстане утвердили стоимость квадратного метра жилья в селах для расчета субсидий бюджетам районов

Кабмин Татарстана утвердил стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в селах республики для расчета субсидий бюджетам районов на 2022 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Субсидии будут выделяться в качестве финансовой поддержки муниципальным районам Татарстана при исполнении обязательств по строительству жилья, которое будет предоставляться по договору найма жилого помещения.

Стоимость одного квадратного метра жилья, согласно документу, составит 42,4 тысячи рублей.

Ранее власти Татарстана утвердили стоимость квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях для расчета размера социальных выплат на 2022 год — она составила 29 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко