Власти Татарстана утвердили стоимость одного квадратного метра жилья в селах

Власти Татарстана утвердили стоимость 1 кв. м общей площади жилья на сельских территориях в республике для расчета размера социальных выплат на 2022 год. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.

Согласно документу, стоимость 1 кв. м жилья составит 29 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера на коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ стало известно, что Татарстан получит льготный кредит на 15,5 млрд рублей на развитие Казанской агломерации. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина