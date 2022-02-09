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Власти Татарстана утвердили стоимость одного квадратного метра жилья в селах

16:17, 09.02.2022
Власти Татарстана утвердили стоимость одного квадратного метра жилья в селах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Татарстана утвердили стоимость 1 кв. м общей площади жилья на сельских территориях в республике для расчета размера социальных выплат на 2022 год. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.

Согласно документу, стоимость 1 кв. м жилья составит 29 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера на коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ стало известно, что Татарстан получит льготный кредит на 15,5 млрд рублей на развитие Казанской агломерации. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
НедвижимостьОбществоВласть Татарстан

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