В конце 2021 года россияне взяли микрозаймы на 150,9 млрд рублей

Фото: Илья Репин

В четвертом квартале 2021 года жители России набрали 11,2 млн микрозаймов на 150,9 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные саморегулируемой организации «МиР».

Эта сумма стала рекордной. В годовом выражении показатель вырос на 117,9%, что стало самым крупным приростом с 2019 года. За весь 2021 год портфель выданных физлицам микрозаймов увеличился на 47,1% и достиг 234,1 млрд рублей.

По словам гендиректора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, возросший спрос на займы связан с тем, что доходы населения не поспевают за инфляцией, поэтому, чтобы остаться на привычном уровне жизни, приходится их брать. Кроме того, еще причиной может быть популярность и удобство онлайн-сервисов кредитования. А гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров видит связь между ростом портфеля МФО, выдачей займов и усилением позиций крупнейших игроков и массовым переходом на микрофинансовый рынок банковских клиентов.

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию группы IDF Eurasia в России и Национального бюро кредитных историй, россияне в 2021 году стали чаще брать займы и кредиты до зарплаты. Отмечено повышение спроса на микрозаймы типа PDL — займы до зарплаты сроком до 30 дней, и POS-микрозаймы — кредиты в торговых точках.



Дарья Акимова