В 2021 году россияне стали чаще брать займы до зарплаты

Фото: Илья Репин

Жители России в 2021 году стали чаще брать займы и кредиты до зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование группы IDF Eurasia в России и Национального бюро кредитных историй.

В прошлом году относительно 2020 года отмечено повышение спроса на микрозаймы типа PDL — займы до зарплаты сроком до 30 дней, и POS-микрозаймы — кредиты в торговых точках. Их рост составил 0,5 п.п. и 3 п.п соответственно. Доли заявок на такие микрозаймы составили 17,4% и 12,1% в общем объеме.

При этом снизилась доля среднесрочных займов на срок от 30 дней на сумму до 30 тысяч рублей с 63% до 59,7%, Доля займов на сумму выше 30 тысяч рублей не изменилась.

Фото: Максим Платонов

Согласно другому исследованию, большинству жителей России сделанных ими накоплений на черный день хватит лишь на три месяца в случае потери дохода. Сбережения есть у 79% россиян. 62% считают, что накопленных денег им хватило бы не больше чем на три месяца, 19% — на три — шесть месяцев, 15% — от шести до 12 месяцев, 2% — от года до трех лет и еще 2% — на срок больше трех лет.

Дарья Акимова