Конкурс «Учитель года» в Татарстане пройдет с QR-кодами и мастер-классами победителей предыдущих лет

Фото: Максим Платонов

В Казань пригласят не менее трех учителей года России

На организацию и проведение регионального этапа конкурса «Учитель года России» в Татарстане выделили чуть больше двух миллионов рублей. В этом году этап, который проходит под эгидой Минобрнауки Татарстана, проводится в условиях антиковидных ограничений — вход на мероприятия допускается только с QR-кодом о вакцинации против коронавируса, перенесенном заболевании или медотводе, а за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований должны следить отдельно закрепленные лица.

Региональный этап проведут в двух общеобразовательных учреждениях: гимназии №183 в Советском районе и гимназии №179 в Ново-Савиновском районе. Еще две школы находятся в резерве, их номера не называются.

Региональный этап проведут в двух общеобразовательных учреждениях: гимназии №183 в Советском районе и гимназии №179 в Ново-Савиновском районе. Фото: tatar-inform.ru

Раздаточные материалы, куда входят программа мероприятия, тканевая папка для документов, блокнот на кольцах, ручка и бейдж, заказываются на 200 человек. Столько же сделают дипломов, а вот свидетельства участника, помимо них, получат 460 участников зонального этапа. Еще изготовят шесть наградных лент и столько же памятных статуэток:

«Учитель года — 2022»;

«Педагогический дебют — 2022»,

«Воспитатель года — 2022»,

«Учитель года по ОБЖ — 2022»,

«Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы — 2022 (Татарстан)»,

«Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы — 2022 (Россия Федерациясе)».

Также подрядчик, который пока не определен, должен будет организовать перевозку участников и их питание, торжественное открытие и закрытие конкурса с ведущими и тремя номерами — вокальным, танцевальным и вокально-хореографическим.

Для участников проведут и мастер-классы победители заключительного этапа конкурса «Учитель года России» прошлых лет. Их будет не менее трех, им обеспечат условия для проживания и питания.

В указанные два миллиона также входит стоимость подготовки победителя конкурса к заключительному всероссийскому этапу — это оплата проезда из Казани в Москву и обратно, проживание и питание в столичной гостинице.

Финал конкурса состоится 25 марта

Конкурс на звание лучшего учителя проводят ежегодно. Всего существуют две номинации: «Педагогический дебют», для участия в которой нужно иметь стаж не более трех лет, и «Учитель года», для которой требуется опыт работы не менее пяти лет.



Торжественное закрытие конкурса состоится 25 марта, победитель будет представлять регион на конкурсе «Учитель года России». Фото: Олег Тихонов

Как сообщили в Минобрнауки Татарстана, в этом году отбор проходит по следующему графику:

школьный этап — с 16 по 23 декабря 2021 года;

муниципальный этап — с 17 января 2021 года по 25 января 2022 года;

зональный этап — с 10 февраля по 5 марта 2022 года.

Последний этап пройдет на девяти конкурсных площадках: в Высокогорском, Бугульминском, Спасском, Рыбно-Слободском, Верхнеуслонском, Тукаевском, Актанышском, Тетюшском районах, а также в Казани.

Региональный этап, на который и выделяются деньги, пройдет с 20 по 25 марта на базе школ Казани. Участниками станут 40 педагогов в номинации «Учитель года» и 25 педагогов в номинации «Педагогический дебют», которые прошли зональный этап.

По информации Минобрнауки Татарстана, торжественное закрытие конкурса состоится 25 марта, победитель будет представлять регион на конкурсе «Учитель года России».

Татарстан блещет на российском уровне только в нечетные годы

Последние пять лет победители конкурса «Учитель года» в Татарстане трижды входили в пятерку лучших в России. И здесь прослеживается некая тенденция — татарстанские педагоги признавались лучшими только в нечетные годы.

Так, в 2017 году в топ-5 вошел учитель математики лицея-интерната №2 из Казани Алмаз Хамидуллин.

Победителем регионального этапа «Учитель года России — 2018» стал учитель физики татарской гимназии №1 Вахитовского района Казани Радик Хабиров, однако на всероссийском уровне мест никаких не занял. А вот победитель татарстанского конкурса в 2019 году — преподаватель биологии лицея-интерната №2 Наиль Мирсаитов вошел в пятерку лучших учителей России.

В 2020-м учителем года в Татарстане стала педагог русского языка и литературы школы №1 Мамадыша Светлана Байкеева, но на всероссийском уровне никаких мест не заняла. В 2021-м победительницей конкурса стала преподаватель английского языка казанской гимназии №122 имени Ж.А. Зайцевой Мария Голованова. В итоге она вошла в пятерку лучших учителей России, но победить не смогла — первое место заняла Екатерина Костылева, учитель физики гимназии №16 в Тюмени. Несмотря на это, все пять призеров стали советниками министра просвещения России Сергея Кравцова на общественных началах.

Дарья Пинегина