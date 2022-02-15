В Татарстане из-за эпидемиологической ситуации закрылись два детсада

В Татарстане из-за эпидемиологической ситуации закрыли два детских садика в Мензелинском и Елабужском районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Все школы в республике работают в прежнем режиме, полностью закрытых образовательных учреждении нет. На разобщение ввели классы в 26 школах: в Черемшанском, Пестречинском, Нурлатском, Мензелинском, Лениногорском районах — по одной школе, в Чистопольском районе — две школы, в Нижнекамском — семь, в Набережных Челнах — одна, в Казани — 11 школ.

Фото: Илья Репин (архив)

По состоянию на сегодняшний день, утренний фильтр не прошли 436 учеников.

В минувший четверг ведомство сообщало, что на разобщение в Татарстане вывели классы в 143 школах.



Татьяна Леухина