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В Казани временно ограничат движение на улицах Краснококшайская и Ягодинская

02:24, 15.02.2022
В Казани временно ограничат движение на улицах Краснококшайская и Ягодинская
Фото: realnoevremya.ru

В Казани временно ограничат движение по улицам Краснококшайской и Ягодинской, такое распоряжение подписано в исполкоме города.

С 15 по 28 февраля закроют участок по улице Краснококшайской от дома №7 по ул. Энгельса до дома №43в по ул. Краснококшайской, а еще движение по улице Ягодинской, на участке от дома №3а до пересечения с улицей Герцена.

Ограничение движения связано с работами по устройству приямков на сетях газопровода.

Напомним, с 12 февраля до 1 августа 2022 года закрыто движение на участке от дома №16, к. 1, до дома №2 по Аметьевской магистрали. Здесь проводят переустройство инженерных сетей ливневой канализации.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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