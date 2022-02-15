В Казани временно ограничат движение на улицах Краснококшайская и Ягодинская

В Казани временно ограничат движение по улицам Краснококшайской и Ягодинской, такое распоряжение подписано в исполкоме города.



С 15 по 28 февраля закроют участок по улице Краснококшайской от дома №7 по ул. Энгельса до дома №43в по ул. Краснококшайской, а еще движение по улице Ягодинской, на участке от дома №3а до пересечения с улицей Герцена.

Ограничение движения связано с работами по устройству приямков на сетях газопровода.

Напомним, с 12 февраля до 1 августа 2022 года закрыто движение на участке от дома №16, к. 1, до дома №2 по Аметьевской магистрали. Здесь проводят переустройство инженерных сетей ливневой канализации.

Маргарита Головатенко