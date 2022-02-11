В Казани временно ограничат движение на участке Аметьевской магистрали

Фото: Олег Тихонов

В Казани временно будет ограничено движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге Аметьевской магистрали. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничение будет действовать с 12 февраля до 1 августа 2022 года на участке от дома №16, к. 1, до дома №2 по Аметьевской магистрали. Здесь проведут переустройство инженерных сетей ливневой канализации.

Соответствующий документ был подписан в исполкоме Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани до 6 марта продлили ограничение движения для транспорта и пешеходов по дороге на улице Односторонка Гривки. Здесь ведется строительство сетей водоотведения.

Дарья Акимова