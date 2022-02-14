Fitch подтвердило рейтинг «Татнефти» «BBB-» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «Татнефти» на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом, сказано в пресс-релизе агентства.



Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «F3». Рейтинг «Татнефти» обусловлен низким уровнем долга и ожидания проведения консервативной финансовой политики и в дальнейшем, а еще сохранением существенных объемов добычи с доминирующими в структуре жидкими углеводородами и высокой кратности запасов.

Рентабельность компании и генерирование свободного денежного потока остаются на хорошем уровне, несмотря на увеличение инвестиций и изменения в налогообложении. Они сопоставимы с российскими компаниями-конкурентами, отмечает агентство.

Негативно сказывается на рейтинге компании слабое качество корпоративного управления и финансовая поддержка, предоставляемая банку «Зенит»(«BB», прогноз — «стабильный»), банку «Ак Барс» (не имеет рейтинга) и другим компаниям, не связанным с основным бизнесом «Татнефти».

Аналитики оценивают EBITDA компании в 2021 году на уровне $4 млрд, добычу — в 543 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

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Уставный капитал «Татнефти» составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 691 тыс. обыкновенных и 147 млн 509 тыс. привилегированных акций номиналом один рубль. Татарстан владеет 36% общего числа обыкновенных акций компании, доля казначейских акций составляет 3%.

Год назад Fitch также подтвердило рейтинг «Татнефти» на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

Маргарита Головатенко