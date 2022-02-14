В татарстанских банках хранятся более 743 млрд рублей

В татарстанских банках граждане хранят почти 743,7 млрд рублей. За год эта сумма увеличилась на 12,2% Такие данные по состоянию на 1 января 2022 года сообщает пресс-служба Отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ.

Чаще всего граждане хранят деньги в рублях — на их долю приходится 84,9% всех привлеченных средств банками в Татарстане, или 631,5 млрд рублей. Сумма за год увеличилась на 10,8%. Вклады в иностранной валюте увеличились за год на 20,7%, до суммы, эквивалентной 112,1 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 1 января 2022 года, объем средств на депозитах юрлиц в Татарстане увеличился по сравнению с аналогичной датой 2021 года на 26% и превысил 570,5 млрд рублей. Средства на счетах индивидуальных предпринимателей достигли 23 млрд рублей, на счетах организаций — до 276,8 млрд рублей.

В Татарстане на 1 января 2022 года объем ипотечного портфеля составил 347,6 млрд рублей. Это на 28,3% больше, чем в начале 2021 года. За год татарстанцы взяли почти 68 тысяч ипотечных кредитов.



Татьяна Леухина