Милонов призвал отменить празднование Дня святого Валентина в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что празднование Дня святого Валентина в России недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума, а сам праздник не имеет ничего общего ни с духовным, ни с культурным контекстом события.

«Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», — сказал он.

Фото: pxhere.com

По данным исследования сервиса SuperJob, в России за 15 лет популярность Дня святого Валентина, праздника всех влюбленных, снизилась в четыре раза.

78% россиян игнорируют этот праздник, 12% собираются его отметить. При этом в 2007 году этот день праздновали 50%, в 2009 году — 40%, в 2021 году — уже только 13%. Больше всего поклонников у него среди людей младше 34 лет — 16%.

Однако 33% мужчин, находящихся в браке или отношениях, планируют подарить своей партнерше букет цветов в этот день. Среди тех, кому меньше 34 лет, это хотят сделать 50%, среди лиц старше 45 лет — 27%.

Максим Кокунин