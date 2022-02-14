Рустам Минниханов посетил новый филиал МФЦ в Нижнекамске

Во время рабочей поездки в Нижнекамск президент Татарстана Рустам Минниханов в сопровождении главы района Рамиля Муллина посетил новый филиал МФЦ «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Это отделение МФЦ открыто на территории торгового центра и расположено рядом с новыми жилыми микрорайонами города, где проживает свыше 50 тыс. человек. Офис оборудован всем необходимым для приема граждан. Предусмотрена работа 11 окон обслуживания населения, где будут оказываться 263 услуги как для бизнеса, так для физических лиц.

Директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова и глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин рассказали, что по предварительным расчетам, в день этот филиал сможет обслуживать порядка 200 человек.

По их словам, в нем предусмотрены: зал ожидания, стойка консультанта, 1 терминал электронной очереди, 1 терминал «Электронный Татарстан», 11 банковских pos-терминалов в окнах, 2 гостевых компьютера, фотокабинет для фотографирования на водительское и паспорта, а также детский уголок.

фото: tatarstan.ru

В Нижнекамске сегодня пройдут отчетные депутатские сессии, посвященные социально-экономическому развитию муниципального района в 2021 году. В мероприятии примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.



Максим Кокунин