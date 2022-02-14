В Кремле заявили, что отношения с США «фактически лежат на полу»
Плюс в работе с нынешней администрацией США — наличие определенных каналов для диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В остальном, по его мнению, двусторонние отношения находятся на очень, очень низкой точке. Они «фактически лежат на полу», передает «РИА Новости» слова представителя Кремля.
В минувшие выходные лидер РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Диалог длился около часа. В начале февраля Песков выражал обеспокоенность непредсказуемым санкционным поведением США.
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