В Кремле заявили, что отношения с США «фактически лежат на полу»

Плюс в работе с нынешней администрацией США — наличие определенных каналов для диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В остальном, по его мнению, двусторонние отношения находятся на очень, очень низкой точке. Они «фактически лежат на полу», передает «РИА Новости» слова представителя Кремля.

Фото: pixabay.com

В минувшие выходные лидер РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Диалог длился около часа. В начале февраля Песков выражал обеспокоенность непредсказуемым санкционным поведением США.



Татьяна Леухина