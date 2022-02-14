В Казани рекламным агентствам дали новую отсрочку по платежам на сумму 96,7 млн рублей

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани рекламные агентства получили новую отсрочку по платежам. Текущие поквартальные платежи 2021 года распределили на ежемесячные.

В прошлом году с учетом отсроченных платежей за установку рекламных конструкций в городской бюджет собрано 335 млн рублей. Общая сумма отсроченных платежей составила 145,8 млн рублей. Мера поддержки позволила удержать рекламные компании от банкротства.

Власти установили следующий график выплат отсроченных сумм:

задолженность за II квартал 2020 года в размере 26,7 млн рублей распределили на 12 частей с ежемесячными сроками оплаты с января по декабрь 2022 года;

задолженность за III квартал 2020 года в размере 47,7 млн рублей распределили на 10 частей с ежемесячными сроками оплаты с марта по декабрь 2022 года;

задолженность за IV квартал 2020 года в размере 22,3 млн рублей распределили на 10 частей с ежемесячными сроками оплаты с января по июнь и с сентября по декабрь 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала 2022 года в бюджет Казани поступило 46 млн рублей. В течение года власти планируют собрать 435 млн рублей с учетом отсроченных платежей.

В октябре прошлого года в столице Татарстана утвердили отсрочку платежей по договорам на установку и эксплуатацию объектов на территории города за I, II, III, IV кварталы 2022 года.



Татьяна Леухина