«Ак Барс» победил ярославский «Локомотив»

Казанский «Ак Барс» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) в матче «Турнира на паузе». Об этом сообщается на сайте клуба.

Матч проходил в Казани, в «Татнефть Арене». Авторами голов стали Данис Зарипов, Артем Галимов и Дмитрий Кагарлицкий.

14 февраля «Ак Барс» сыграет с «Северсталью» в столице Татарстана. Игра в «Татнефть Арене» начнется в 19:00.

В начале февраля сообщалось, что «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина после пересчета очков. Серия начнется в Казани, поскольку «Ак Барс» финишировал на четвертом месте, а «Авангард» — на пятом.

11 января в Санкт-Петербурге «Ак Барс» обыграл СКА. Матч завершился со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

Дарья Акимова