«Ак Барс» победил ярославский «Локомотив»
Казанский «Ак Барс» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) в матче «Турнира на паузе». Об этом сообщается на сайте клуба.
Матч проходил в Казани, в «Татнефть Арене». Авторами голов стали Данис Зарипов, Артем Галимов и Дмитрий Кагарлицкий.
14 февраля «Ак Барс» сыграет с «Северсталью» в столице Татарстана. Игра в «Татнефть Арене» начнется в 19:00.
В начале февраля сообщалось, что «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина после пересчета очков. Серия начнется в Казани, поскольку «Ак Барс» финишировал на четвертом месте, а «Авангард» — на пятом.
11 января в Санкт-Петербурге «Ак Барс» обыграл СКА. Матч завершился со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
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