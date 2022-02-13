УНИКС одержал победу над «Енисеем» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл красноярский «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 97:77. Об этом сообщается в соцсетях казанского клуба.

Матч проходил в столице Татарстана. Победа в нем позволила УНИКСу сохранить первую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Он одержал 12 побед в 14 играх.

Больше всего очков в этой игре — 25 — было у форварда Джона Брауна, 14 — у Марио Хезонья, 12 — у Артема Комолова.

11 февраля УНИКС уступил белградской «Црвена Звезда» в 26-м тур Евролиги 77: 84 (11:22, 32:21, 22:20, 12:21).

Дарья Акимова