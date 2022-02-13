Синоптики предупредили о тумане в Татарстане сегодня и завтра

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр РТ прогнозирует в Татарстане туман с 18 часов 13 февраля до 18 часов 14 февраля.

На территории республики местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. В Казани он ожидается ночью и утром.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в республике, по прогнозам, ожидается облачная с прояснениями погода, днем небольшой снег. Максимальная температура воздуха днем составляет от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица.



Дарья Акимова