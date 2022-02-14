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На транспортировку продуктов очистки снегоплавильных пунктов Казани потратят 3,8 млн рублей

04:26, 14.02.2022
На транспортировку продуктов очистки снегоплавильных пунктов Казани потратят 3,8 млн рублей
Фото: kzn.ru (архив)

На транспортировку продуктов очистки снегоплавильных пунктов Казани потратят 3,8 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчик — МУП «Водоканал». Подрядчику нужно оказать услуги по транспортировке продуктов очистки приемных отделений снегоплавильных пунктов города.

Подать заявку можно до 21 февраля, итоги подведут 28 февраля. Работы нужно выполнить с момента заключения договора в течение десяти календарных дней.

Фото: Марат Мугинов

Очищать федеральные трассы от снега в Татарстане вышли 203 единицы техники — комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры и фронтальные погрузчики.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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