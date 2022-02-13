В ГИБДД сообщили о восстановлении работы информационных систем МВД

Работа федеральных информационных систем МВД восстановлена после вчерашнего сбоя и работает в штатном режиме, проинформировали в ГИБДД по Татарстану.



В системе вчера произошел сбой по части предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений. Сейчас функционал доступен в полном объеме.

С 13 февраля и всю последующую неделю граждане, которые ранее не смогли получить государственные услуги, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции. Работа будет осуществляется до последнего заявителя.

Гражданам, записавшимся на прием 12 и 13 февраля 2022 года, в иной выбранный день будет обеспечена возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30%.

В декабре прошлого года из-за массового сбоя в информационной системе было приостановлено оказание услуг по регистрации автомобилей, выдаче водительских удостоверений, временно был ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД.

Маргарита Головатенко