Ночью в Казани убирать снег будут 115 дорожных рабочих и 416 единиц спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

Этой ночью улицы Казани от снега будут очищать 115 дорожных рабочих и 416 единиц специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Снег будут вывозить с участков улиц: Адоратского, Амирхана, Баумана, Боевая, Большая Красная, Вишневского, Восстания, Гагарина, Гвардейская, Горького, Губкина, Гудованцева, Декабристов, Дементьева, Дзержинского, Ершова, Журналистов, Карбышева, Кремлевская, Кутуя, Латышских Стрелков, Ленинградская,Лобачевского, Мавлютова, Маяковского, Меридианная, Мусина, Нариманова, Некрасова, Овражная, Островского, Профсоюзная и других.

Казанцев просят не парковать автомобили вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

Фото: Дмитрий Резнов

Прошлой ночью убирать казанские улицы выходили 109 дорожных рабочих и 398 единиц специальной техники.

Дарья Акимова