Лавров и Блинкен провели телефонную беседу по инициативе США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Беседа прошла по инициативе американской стороны. Лавров в ходе нее заявил, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о агрессии России против Украины преследует провокационные цели. Также она поощряет власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения проблемы Донбасса.

Также глава российского МИД добавил, что ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для РФ положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

Фото: wikipedia.org

10 февраля Лавров в ходе переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс назвал сообщения о планах России захватить Украину являются спекуляциями. Как и то, что РФ хочет посадить в Киеве пророссийское марионеточное правительство.



Дарья Акимова