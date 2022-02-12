Дорогу к индустриальному парку Haier в Набережных Челнах реконструируют за 340 миллионов рублей

Фото: Сергей Афанасьев

Ремонт должны завершить к концу декабря

Это весной в Татарстане начнут ремонтировать участок дороги Набережные Челны — Водозабор. Как стало известно «Реальному времени», на это выделили чуть больше 340 миллионов рублей из бюджета Татарстана. Речь об улице Корпораций Хайер, которая ведет к существующим корпусам завода китайской компании Haier — производителя бытовой техники и электроники.

Непосредственно на сам ремонт уйдет 276,1 миллиона рублей. Выделенные деньги также пойдут на оборудование (735,3 тысячи), иные прочие работы и затраты (2,4 миллиона). Конечно, в сумму включен НДС в размере 56,6 миллионов и средства на непредвиденные затраты в размере 4,1 миллиона.

Фото: cleanprice.ru

Ремонту подлежит участок длиной 1 462 метра, который начинается от начала дороги. Проектом предусмотрено переустройство дороги с переводом ее в более высокую категорию — ради приведения ее в полное соответствие «с требованиями сложившегося и перспективного движения автомобилей». К тому же, рядом вовсю развивается индустриальный парк Haier, сейчас строится пара корпусов.

— Данная существующая дорога не соответствует потребительским свойствам, которые были утеряны со временем эксплуатации, — отмечается в документации.



В зону реконструкции дороги здания и сооружения не попадают, а вот 92 дерева снести все же придет. Их стоимость оценили в 216,8 тысячи рублей — эту сумму уплатят в бюджет Набережных Челнов.



Согласно календарному графику, ремонт начнется 16 мая 2022 года с подготовительных работ и должен завершиться 24 октября.

Источник: скриншот документации

Ремонт дорог в Челнах на этот год обойдется в два миллиарда рублей



Ремонт дороги анонсировали в прошлом года. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана объявило, что дорогу от Набережных Челнов до водозабора, входящую в состав трассы Челны-Биюрган, отремонтируют на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В целом на ремонт дорог Набережных Челнов в этом году потратят более двух миллиардов рублей. Помимо ремонта улицы Хайер продолжат реконструкцию дороги по улице Гостева — речь об участке от улицы Аэродромная до улицы Батенчука со строительством с мостового перехода. Стоимость объекта в два раза больше вышеописанной — 686,6 миллиона рублей.

В перечень работ вошло и строительство магистральной улицы в микрорайоне Замелекесье на сумму 38,5 млн рублей по федеральной программе «Жилье». Ряд дорог отремонтируют по соответствующей республиканской программе: на проспект Дружбы Народов на участке от проспекта Мира до проспекта Чулман (речь о кольцевой развязка на пересечении с проспектом Сююмбике — прим. ред.) уйдет 196 миллионов рублей, на улицу Шамиля Усманова от проспекта Дружбы Народов до улицы Академика Королева — 100 миллионов рублей.

Фото: wikipedia.org

Также в рамках данной программы ремонтируют подъездные пути к социально-значимым объектам на сумму 450 миллионов рублей и внутриквартальные проезды на 484 миллионов.

Дарья Пинегина