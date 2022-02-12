Хуснуллин поделился новостями о ходе строительства скоростной магистрали М-12

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в своем инстаграм-аккаунте поделился информацией о ходе работ по строительству скоростной магистрали М-12 от Москвы до Казани.

По его словам, работы идут полным ходом. В настоящее время строителями возводятся опоры уже 10 из 19 транспортных развязок на территориях Московской, Владимирской и Нижегородской областей, в Чувашии и Татарстане.

Хуснуллин считает, что такие развязки — весьма важный элемент трассы. Они будут обеспечивать безопасное бессветофорное движение в разных уровнях на пересечении с существующей сетью дорог и связь с населенными пунктами.

В январе Марат Хуснуллин сообщал, что нулевой участок автодороги М-12 запустят в 2022 году. Речь идет об увязке ЦКАД с большим кольцом проекта трассы Москва — Казань — Екатеринбург. На нулевом этапе строительства создаются инженерные коммуникации и сооружения, находящиеся на отметке нулевого уровня.

Дарья Акимова