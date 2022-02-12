Женская сборная по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпиаде в Пекине

Фото: Олимпийский комитет России

Сборная России завоевала золотую медаль в женской лыжной эстафете 4х5 км на Олимпиаде в Пекине.

Россиянки пробежали дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Серебро выиграла команда Германии, бронза — у команды Швеции.

За сборную России в эстафете приняли участие Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Россия не выигрывала золото в женской эстафете с 2006 года.

Сегодня женская сборная России по хоккею проиграла Швейцарии в четвертьфинале. Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).

Маргарита Головатенко